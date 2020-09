Meinung: Hilfe, wir haben zu viele Mäuse

Kürzlich stand geschrieben, dass Mäuse enormen Schaden auf den Feldern in der Umgebung von Jena anrichten. Jetzt, da die Felder abgeerntet sind, kommt es aber noch schlimmer. Weil das Bett im Kornfeld nicht mehr frei ist, nehmen die Mäuse nun Wohngebiete und Häuser in Beschlag.

Besonders Jena-Isserstedt entwickelt sich zum Hotspot der Mäuseplage. „Auf Gehwegen, Straßen in den Gärten, unter den Autos – ja sogar vor und im Haus sind tote oder noch aktive Mäuse zu finden“, schrieb eine Familie aus dem Jenaer Ortsteil an die Stadt. Besonders gern gehen die Mäuse in Heizungskeller und Speisekammern. Das erscheint aus hygienischen Gründen untragbar, denn von Hantavirus bis Typhus können die possierlichen Nager vielerlei Krankheiten übertragen.

Was nun? Die Familie aus Isserstedt fragt nicht nur, was der Oberbürgermeister tun kann. Die Bürger werden selbst aktiv, spannen Mausefallen oder laden befreundete Katzen zu intensiveren Jagdausflügen ein. Doch all dies scheint nicht zu genügen, um die Plage unter Kontrolle zu bekommen. Im Internet machte bereits ein Video die Runde, in dem zu sehen ist, wie eine wirklich riesige Riesenspinne eine ganze Maus verspeist. So einen Helfer will freilich nicht jeder in der Hütte haben.