Meinung: Höhen und Tiefen in Silbitz

Katja Dörn über (Schauer)geschichten des Wochenendes.

Eine gruselige Vorstellung. Also Halloween einerseits. Wenn auch so mancher sich über das importierte US-Fest aufregt, für Kinder war es am Wochenende eine schöne Abwechslung. Sie sollen ruhig mal Süßes bekommen und Leute erschrecken, die Pandemie brachte genug Saures und schreckliche Verordnungen für sie.

Gruselig ist andererseits auch der Gedanke an die Wendezeit. Bei Silbitz Guss wurden vor 30 Jahren an die 1000 Mitarbeiter entlassen, der Weiterbetrieb stand auf der Kippe. Mit Geschick, Durchhaltevermögen und kämpferischen Einsatz der Belegschaft konnte das größte Unheil abgewendet werden. Es gab immer Höhen und Tiefen, sagen die ehemaligen Mitarbeiter, die sich jetzt in Crossen wiedertrafen. Doch noch heute zeigt sich, wie wichtig das Unternehmen für die Region ist. Frank Jacob, Betriebsrat erster Stunde, baute selbst eine Firma auf und ist heute Bürgermeister der Gemeinde Wetterzeube. Viele sind hier geblieben, haben sich Häuser gebaut und die Ortschaften belebt, erzählt er. Das ist der Gießerei zuzurechnen. Wenn es schiefgegangen wäre? Ausgestorbene Dörfer, eingefallene Häuser und Armut – das sind überspitzte Gruselgedanken, aber ein Stück Wahrheit steckt wohl in jeder Schauergeschichte.