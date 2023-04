Meinung: Hundewiesen statt Hetzjagd

Jördis Bachmann über Hunde und Leinen in der Brut- und Setzzeit

Im Fall des durch einen Jäger erschossenen Hundes erregten sich die Gemüter schnell – in den sozialen Medien schlugen sich Leser entweder auf die Seite der Hundebesitzerin oder aber auf die des Jägers. Die Wahrheit liegt meist mittig – klar ist, der Jäger hätte den Hund nicht schließen dürfen.

Doch anderes ist weniger eindeutig. Das gesetzliche Recht ist mitunter vom gefühlten Recht verschieden: Während die Hundebesitzerin das Urteil des Gerichts vermutlich als milde empfindet, dürfte der Jäger sich zu Unrecht bestraft sehen. Er berief sich auf seine Aufgabe, das Wild zu schützen.

Viele Jagdfreunde waren in den Zeugenstand getreten und sprachen über freilaufende Hunde. Anscheinend gibt es hier ein viel größeres Problem als den Hundehaltern bewusst ist. Bei diesem Thema scheinen einige Jäger mit ihrem Latein am Ende, was jedoch nicht zum Abschuss eines Hundes berechtigt – außer die Untere Jagdbehörde hat dies ausdrücklich genehmigt, es wurde Rücksprache mit dem Hundebesitzer gehalten und alle anderen Mittel wurden zuvor ergriffen.

Es ist April, die Tierwelt paart sich, was das Zeug hält. Die Kinderstuben füllen sich spätestens ab Mai. Vielleicht finden sich für den unangeleinten Ausflug mit dem besten Freund des Menschen auch andere Möglichkeiten als Wald und Feld: Wenn Jena mehr Hundewiesen zur Verfügung hätte, wäre das sicher auch den Jägern recht. Kitze oder Bodenbrüter haben es ohnehin schwer genug. Momentan sucht eine Privatinitiative in Jena übrigens Helfer, die Drohnen besitzen, damit vor der Mahd Kitze gefunden und gerettet werden können.

Am Ende sind es aber doch immer nur einige, die das Image ruinieren – bei den Hundehaltern oder den Jägern. Eine Sache, die sich beide übrigens mit Journalisten teilen.