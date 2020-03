Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Ich war auch schon in Wien

Sollte Jena sich darum bemühen, das Wien des Ostens zu werden? SPD-Landtagsabgeordneter Lutz Liebscher nimmt den nächstbesten Direktzug von Jena nach Wien, um dann tagsüber die Lage in der beliebten Millionenstadt zu erkunden. Zum Beispiel kostet in Wien ein Kinder- und Schülerticket 70 Euro pro Jahr für das gesamte Netz. In Jena ist das der Zwei-Monats-Preis, ohne dass es bei uns eine U-Bahn gäbe. Bastian Stein erwidert zum gestrigen Kurzinterview, er war auch schon in Wien und werde diesen Sommer ebenfalls mit dem neuen Nachtzug hinfahren. Ein „Paradebeispiel“ sei Wien wegen des hohen Schuldenstandes aber nicht. Günstige Mieten entstanden vor allem durch Verzicht auf Modernisierung. Und die Öffis seien beliebt, weil das Netz gut ausgebaut wurde und weniger wegen der Preise.

Die Frage, wer Wien besser kennt, wird sich an dieser Stelle nicht abschließend klären lassen. Fest steht aber, dass sich die Nachtverbindung offenbar großer Beliebtheit erfreut.

Denn für die Premierenfahrt in der Nacht zum Montag hat die Deutsche Bahn den Ticketpreis von anfangs 37,90 Euro auf mittlerweile 89,90 Euro pro Sitzplatz erhöht! Könnte es sein, dass sich da ganze Fangruppen von Jena aus auf den Weg machen an die schöne, blaue Donau ?