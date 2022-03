Meinung: Ich will Ingrid zurück!

Der Neue am Westbahnhof

Ich will die Frau zurück! Ich will! Ich will! Ich will!

Die emotionalen Attacken kommen immer dann, wenn ich am Westbahnhof stehe. Jahrelang sagte mir die synthetische Stimme weiblichen Ursprungs, dass die Regionalbahn später kommt, auf einem anderen Gleis ankommt oder gar nicht kommt. Und sie fügte je nach Lage (Pandemie! Terrorangst!) dazu, dass ich einen Mund- und Nasenschutz tragen müsse und mein Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen solle.

Seit ein paar Monaten nervt mich Heiko. Ein Mann, dessen Durchsagen zwar verständlich sind, dessen Stimme für mich ähnlich sympathisch klingt wie der Monolog eines Stadtrates in einer vierstündigen Haushaltsdebatte. Heiko ist zwar schon länger im Dienst, es dauerte aber offenbar seine Zeit, bis er den Westbahnhof erreichte. Der Profisprecher hat für die Bahn in einem Studio 14.000 Sätze eingesprochen, die Worte können nun in einzelne Laute und Silben zerlegt und wieder zu neuen Sätzen zusammengebaut werden. Ähnlich funktionieren auch Sprachassistenten wie Siri und Alexa. Aber dahinter stecken ja auch Frauen. Mit all dem Technikhintergrund könnte Heiko sagen: „Ingrid Metz-Neun, ich liebe und vermisse Dich!“ Wenn ich richtig liege, war sie die Vorgängerin und ging, Jahrgang 1950, in den Ruhestand. Ach, Ingrid...