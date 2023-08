Meinung: Im Bus, im Anzug

Über zwei Hitzeopfer in Jena

Der heißeste Ort Thüringens? War am Samstag im Bus der Linie 15 auf dem Weg zum Westbahnhof zu finden. Der Fahrer nutzte ein Handtuch, um seine schweißnasse Stirn zu trocknen, und sprach von beachtlichen 38 Grad. Erstaunlich: Der Bus ist einer dieser schicken E-Stromer, die zwar unnötigerweise an jedem Platz eine USB-Ladebuchse haben, aber offenbar keine funktionierende Klimaanlage.

Der Vater, der stolz in der Nordschule auf seine Tochter blickte, könnte auch ein Busfahrer gewesen sein. Das langärmelige Hemd war nassgeschwitzt. Ich habe mich wirklich gefragt, warum Männer an diesem Morgen aufgestanden sind und entschieden haben, bei der Schuleinführung einen Anzug zu tragen. Die Frau in einem ärmellosen Sommerkleid gewandet, Sandalen an den Füßen, nett. Und er in einer Vollummantelung samt Schlips, so dass er in zehn Sekunden auf eine gefährliche Betriebstemperatur kommt.

Und nach dem Fest vielleicht noch zur Haltestelle Scharnhorststraße hetzen, wohnt man doch im Rautal. Mist, das ist ja die Linie 15. Auch das noch.