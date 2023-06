Meinung: Immer schön lächeln

Über die Ballung von Festen und Feiern

„Lächle, und die Welt lächelt zurück!“, so steht es an einer Fassade in der Dornburger Straße. Doch nix kommt zurück, als ich am Sonntag lächle. Wohl, weil mein Lächeln angesichts der Fassade kalt ist wie das von Henry Fonda als Killer in „Spiel mir das Lied vom Tod“. Ich bin als Reporter im Wochenenddienst etwas gestresst. Diese Ballung von Feiern, Konzerten, Fest-Umzügen, Tanzpartys. Können Macher und Manager bei den Terminen nicht bissel besser schütteln?

Nö, sagt auf Anfrage einer, der es wissen muss: Carsten Müller. Er ist beim Veranstaltungsmanagement der Stadt das geworden, was er heute ist: Chef des kommunalen Eigenbetriebes Jenakultur. Und er sagt, wichtig sei, dass nicht fünf Kinderfeste und zehn Konzerte parallel laufen. Der Zielgruppen-Mix macht’s. Und vor allem: Der Mai und der Juni würden in Jena das eigentliche Zeitfenster für Feste und Konzerte im Freien bilden, ehe mit Semesterpause und Schulferien das Publikum kleiner wird. Der wahre Druck bei dieser Feier-Dichte liege auf den Dienstleistern: Sicherheitsleute, Caterer. – Auf dass sie gelegentlich lächeln können!