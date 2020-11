Jena wählt demokratisch

Jena ist eine durch und durch demokratische Stadt! Leute, die mit schwarzen Skimasken durch die Stadt rennen und Pflastersteine werfen, sind dem Jenaer sowas von zuwider. Auch das Anzünden von Mülltonnen passt überhaupt nicht ins Weltbild, denn hier verbrennen Wertstoffe, und der überbordende Konsum wird durch solche Aktionen noch angeheizt. Jetzt müssen wir neue Mülltonnen kaufen. Völlig sinnlos. Dabei ist es vielmehr so, dass Jena nicht nur demokratisch ist, sondern sogar demokratisch wählt. Und das weltweit.

Zum Bericht über das US-Präsidentschaftswahlergebnis in Jenas amerikanischer Partnerstadt Berkeley konnte unsere Leserin Barbara Albrethsen-Keck nämlich ergänzen: Zwei der Wählerstimmen für den demokratischen Bewerber Joe Biden im Bezirk Alameda County kommen aus unserem Jena. Die Tochter, sie besitzt zwei Staatsbürgerschaften, schickte ihre Briefwahlunterlagen am Tag ihres 18. Geburtstags auf die Reise. Am 4. November erhielt sie die Nachricht, dass ihre Stimme gezählt wird. Albrethsen-Kecks Mann ist waschechter Kalifornier und wählt natürlich mit Briefwahl ebenfalls von Jena aus. Ginge es nach Donald Trump, wären solche Stimmen ungültig. Eine Gemeinsamkeit haben die Krawallmacher vom Jenaer Martinstagsabend und Donald Trump offensichtlich: Sie haben einfach zu viel Wut im Bauch.

Pflasterstein fliegt bis ans Bett eines Jenaer Studenten

US-Vizepräsidentin stammt aus der Jenaer Partnerstadt