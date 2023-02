Meinung: Jury hat wenig Thüringen

Über persönliche Note großer Entscheidungen

Das war friedvoll-freundlich. OB Thomas Nitzsche (FDP) hat nach Jenas Niederlage im Standort-Wettbewerb um den 200-Millionen-Bundesbau eines „Zukunftszentrums“ die Jury in Schutz genommen gegen den Verdacht, dass unter den 15 ostdeutschen Juroren der lokalpatriotische Herzschlag stark durchgeschlagen haben könnte.

Aber: Mit Marta Doehler-Behzadi saß in der Jury gerade mal eine Persönlichkeit, der man Thüringen-Nähe zubilligen kann. Sie war 2014 als Geschäftsführerin der Internationalen Bauausstellung nach Thüringen zurückgekommen nach einstigem Studium in Weimar. In Jena hatten Insider vor Monaten Bauchschmerzen wegen der Jury-Auswahl. Der OB sagte jetzt selbst dazu: „Thüringen unterrepräsentiert“. Und komisch: Wenn dem Sieg für die Stadt Halle das Auswahlkriterium des „strukturellen Nachholbedarfs“ besonders gedient haben soll – Halles 1-A--Verkehrsstruktur kann nicht gemeint sein: ICE-Bahnhof und internationaler Flughafen Leipzig/Halle.

Wie das mit dem Nachholbedarf gemeint ist, kann uns Jenaern bestimmt ein Halle-Patriot erklären.