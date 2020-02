Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Keine Freunde gemacht

Man kann derzeit hinkommen, wo man will, sofort wird über ein Thema geredet – das Corona-Virus. Und das, obwohl es noch gar keinen einzigen Fall im Freistaat gibt. Aber man weiß ja nur zu gut, dass Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist und man lieber dreimal mehr die Hände waschen sollte als zu wenig.

Aber es gab in dieser Woche ja noch viel mehr als nur den herumgeisternden Schrecken einer Pandemie. Die Woche begann ja eigentlich recht fröhlich, und zwar mit Fasching. Da zeigte Winzerla, dass es in Jena noch karnevalistische Traditionen gibt, die sich auch voll in der Öffentlichkeit sehen lassen können. Dem Karnevalsverein Ringwiese und der Schillerschule sei dank. Sie stellten am Rosenmontag gemeinsam wieder einen farbigen Umzug auf die Beine, an dem auch viele am Straßenrand stehende Zuschauer ihre helle Freude hatten.

Ebenfalls etwas karnevalistisch mutete die Schnapsidee an, die jene Truppe umsetzte, die sich den Namen des alten Jugendverbandes der DDR zugelegt haben: FDJ. Sie benannten nach eigenem Gutdünken einige Straßen in Jena um, indem sie neue Namen auf die Straßenschilder klebten. Die Leute mit DDR-Biographien, wie auch der Autor dieses Beitrages, haben ja noch die Freie Deutsche Jugend miterlebt. Die meisten Mädchen und Jungen wurden fast automatisch im Alter von 14 Jahren Mitglied. Ich weiß noch, dass wir uns meistens gedrückt haben um das verordnete Tragen des FDJ-Hemdes. Ich weiß aber auch, dass es manch schönes Jugenderlebnis bei den Blauhemden gab. Aber ob die heutigen, offenbar nicht aus Jena stammenden FDJler nun mit solch blödsinnigen Aktionen, zu denen nun auch noch das Beschmieren des Blinkerdenkmals auf dem Landgrafen kam, alte oder neue Freunde in Jena begeistern können, mag doch stark bezweifelt werden. Zumal sie sich als ortsunkundig erwiesen und eine Magnus-Poser-Straße einforderten, die es bekanntermaßen in Jena-Ost schon seit Jahrzehnten gibt.

Hingegen nicht bezweifelt werden dürfte, dass morgen der März beginnt und damit der Frühling ein kleines Stück näher kommt.