Meinung: Knapp dran bei Hotelbetten

Über Wandel im Stadttourismus

Manch Jenaer hat ein Gespür für Tourismus wie der Eskimo für den Schnee. Der SV-Schott-Fußballfunktionär Wolfgang Grüneberg-Lemke sagte soeben mit Blick auf 2500 Leute aus ganz Deutschland und vier europäischen Ländern beim Nachwuchsturnier im Juni: Viele von ihnen würden die Stadt Jena dann kennenlernen. Andererseits schätzte OB Thomas Nitzsche ein, dass in Jena bei 2500 Gästen gleichzeitig die Hotel-Kapazität der Stadt ordentlich strapaziert sei.

Klar: Die Gefolgsleute von König Fußball fluten an jenem Juni-Wochenende nicht allesamt die Hotels, sondern sind teils in Zelten und Schulen untergebracht. Doch kommen sie ferneren Tags vielleicht wieder. Obendrein äußerten sich Verantwortliche der Stadt jüngst zufrieden, dass die Kongress-Nachfrage steigt. Dass Jena etwa bei Rad-Touristen gefragter denn je ist. Dass Wissenschaft und Wirtschaft kurz vor der vollständigen Video-Call-Macke freudvoll ihre Jenaer Partner wieder live an die Brust drücken. Jena brauche mehr Hotels; auch qualitativ müsse was passieren, sagte der OB. Mehr kann er aber nicht tun, als solch politische Steilpässe zu verteilen. Einnetzen muss die Hotelbranche selbst.