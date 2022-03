Meinung: Krieg zerbröselt einen Streit

zur Forderung nach neuen Kindergärten

Es ist ein lange gärender kommunalpolitischer Streit, der sich jetzt womöglich weltpolitisch erübrigt: Kann sich Jena einen weiteren neuen Kindergarten in Jena-Nord leisten? – Hallo, Jena-Nord ist deeeer Boom-Stadtteil! Wie kann man das überhaupt in Frage stellen! So sagt die eine Fraktion. – Und die andere Fraktion sagt: Hallo, wir halten in Jena insgesamt jetzt schon zu viele Kindergartenplätze vor. Da ist es einigen Nord-Eltern wohl zuzumuten, ein paar Kilometer zum nächsten südlicheren Kindergarten zu fahren. Das gebietet die finanzpolitische Vernunft in der Stadt Jena, deren Einnahmen-Ausgaben-Planung ohnehin ein strukturelles Defizit birgt.

Beim Ausbruch des Jenaer Kindergarten-Streits, freilich, konnte der Ausbruch des russischen Kriegs gegen die Ukraine noch keine Rolle spielen. Jetzt muss diese Katastrophe eingepreist werden. Klar ist, dass geflüchtete Ukrainer kleine Kinder dabei haben. Und klar scheint auch, dass es für viele Geflüchtete kein schnelles Zurück gibt. Wer will schon in einem zerbombten und vielleicht okkupierten Land Kinder in die Welt setzen? Da stellen Geburtsorte wie Jena die bessere Alternative dar. Gewiss, gewiss, die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge! Bund und Land müssen den Kommunen helfen. Ob wohl Kindergarten-Baukosten dazugehören?