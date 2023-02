Meinung: Lächeln trotz Knochenbruch

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Über das Glück in Gemeinschaft

Manchmal hat das Leben eine fragwürdige Vorstellung von Humor. Da probt man fleißig ein halbes Jahr für den großen Auftritt, und bei der Generalprobe bricht man sich das Handgelenk – alles futsch: So passierte es Gisela Fischer vom Camburger Carneval Club Concordia. In der Garderobe schwang sie das Bein in die Luft – doch etwas zu hoch. Sie verlor das Gleichgewicht, fiel nach hinten um, und der Traum vom Auftritt mit den „Heißen Fegern“, wie sich die Tanzgruppe nennt, war ausgeträumt.

Entscheidender ist es, dass Gisela fröhlich bleibt – siehe Foto. Beim Empfang des Prinzenpaares war sie mit am Camburger Bahnhof und strahlte wie der Rest der Narren. Ein Strahlen, das mir bei vielen Mitgliedern von Gemeinschaften immer wieder auffällt – allen voran bei Mitgliedern der Kirchgemeinden, aber auch bei Sportlern, die sich nach gemeinsam erreichtem Ziel glücklich in den Armen liegen.

Als Atheistin, mit der leisen Hoffnung auf gute, höhere Mächte und Mensch ohne Vereinsmitgliedschaft betrachte ich diese Fröhlichkeit von außen und freue mich, dass es die Gemeinschaften gibt. Egal, ob ich ihnen angehören möchte oder nicht. Sie geben selbst mit gebrochenem Handgelenk noch Halt. Sie gestalten die Gesellschaft mit: Wie der Wagner-Verein, der nun die alte Kinderklinik zum „Musikalischen Versorgungszentrum“ umbaut und damit Studenten und Kulturinteressierten weiterhin einen Treffpunkt bietet. Oder der Kinder- und Jugendzirkus MoMoLo, der seit kurzem von Nele Asche geleitet wird und seit 17 Jahren Kindern Freude schenkt. Ich schreibe gern über eure Gemeinschaften und freue mich über eure Erfolge und euer Lachen.