Meinung: Lenin und Straßennamen

Über einen Kommunisten und eine Sophie

Das verlängerte Wochenende mit Brücken-Freitag verbrachten wir mit mehreren Familien im Schiefergebirge und übernachteten im Ferienpark Thüringer Wald. Hier empfing uns – Wladimir Iljitsch Lenin. Er stand am zentralen Platz als Büste, geziert von Stiefmütterchen. Wir waren ratlos, was er da tut. Ein Kollege aus der Redaktion gab den Hinweis, der Ferienpark werde von MLPD-Mitgliedern betrieben. – Man weiß nie, was einen erwartet.

Ein weiterer Redaktionskollege ergänzte, dass man in Jena einst eine Leninstraße hatte – zwischen 1953 und 1990 hieß die Sophienstraße so. Welche Sophie ist denn eigentlich Namensgeberin, fragte ich mich da. Stille unter den Kollegen. Bescheid wusste Kristian Philler: Prinzessin Wilhelmina Sophie Marie Luise von Oranien-Nassau. So lange Straßennamen sind vermutlich nicht sinnvoll – man kürzte auf Sophie ab. Philler füllt bei der Gelegenheit weitere meiner Wissenslücken auf: Die Straße Am Planetarium hieß vor 1961 Stalinstraße und vor 1953 Marienstraße nach Maria Pawlowna Romanowa. Auch die Paulinenstraße – nach Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharina von Sachsen-Weimar-Eisenach wurde 1953 umbenannt und trägt bis heute den Namen eines Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus: Arvid-Harnack-Straße. Marie und Pauline sind aus dem Damenviertel also verschwunden.

In Jena gibt es 318 Straßen, die nach Personen benannt sind, darunter sind nur 25 Frauennamen. Bei neuen Straßen könnte man das Ungleichgewicht ja etwas angleichen. – Irgendwann wird sicher auch an der Oelste mal gebaut. Schließlich spiegelt sich der Zeitgeist in den Straßennamen. Lenin jedenfalls wird aus dem Ferienpark Thüringer Wald wohl nicht mehr auf Jenas Straßen kommen.