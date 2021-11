Meinung: Lesen Sie das in aller Ruhe!

Über die Pressearbeit

Am Wochenende wurde ich geschüttelt zwischen Lachen, Trauern und Dankbarkeit. Mit Notizblock und Kamera ging es zum Richten des Weihnachtsbaumes auf dem Markt, gleich nebenan durfte ich den Duft der Martinsgans in der Stadtkirche genießen. Trauer schlich sich ein beim Blick auf das Bild des Martinsschmaus-Initiators Ralf Kleist und Dankbarkeit dafür, dass seine Mitstreiter fortsetzen, was für Jena so wichtig ist.

Dann schnell hinauf zum Steinkreuz, alles in typischer Presse-Hektik. Doch Hektik hat im Wald nichts verloren. Ein Versuch, durchzuatmen, Hustenanfall – die Hektik hat mir eine Stress-Erkältung beschert (Coronatest negativ). Fotos schießen bei zwei Pflanzaktionen – wieder Dankbarkeit für das Engagement der Menschen. Gerne hätte ich selbst zum Spaten gegriffen, stattdessen düse ich nach Orlamünde, wo die Narren ihre 50. Session starten. Als Faschingsmuffel leide ich zunächst, lasse mich dann aber von Freundlichkeit und Gemeinsinn der Narren mitreißen. Ein zaghaft versuchtes „Helau“ verwandelt sich wieder in Husten.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schließlich stehe ich am Sonntag vor dem Blinkerdenkmal zwischen Reservisten und Burschenschaftlern und bin gerührt von der Rede, die Farhard Nassiry hält, und auch vom Gedicht, das Hendrik Walter, Leiter des hiesigen Kreisverbindungskommandos, vorträgt. Seine 1923 im Sudetenland geborene Großmutter schrieb es. Es steckt voll Versöhnung.

All dass, was ich in aller Hektik erlebte, lesen Sie nun hier – hoffentlich entspannt und in aller Ruhe.