Meinung: Man nimmer es vergisst

Über das Fasten und das Köstliche

Es ist so: Was man länger nicht hat, weiß man zu schätzen, wenn man’s wieder hat. Vielleicht taugt die Fastenzeit deshalb als eine Lehrzeit für den Rest des Jahres. Was zwingt uns, sich allein zwischen Fastnacht und Ostersonntag in einer heilsamen Entbehrung zu üben? Schönes Beispiel: Erik Förster. Der Leiter der Stadtkirchengemeinde berichtete auf Anfrage, dass er sich in diesem Jahr auferlegt habe, in den sieben Fastenwochen auf das Kaffeetrinken zu verzichten. Der Genuss, das sei sein Trigger, sagte der 44-Jährige Diplom-Ingenieur. Zum Nachdenken habe ihn etwa die Routine gebracht, aus dem Automaten Kaffee zu holen. Ist das noch Genuss?

Gut am „Fall Förster“ scheint, dass dem Bohnenkaffee in breitem wissenschaftlichen Konsens das Stigma des Ungesunden längst genommen ist. – Insofern es also „Blödsinn wäre“, wie Förster sagt, sieben Wochen nicht zu rauchen. Wieder Kaffee trinken, das aber sei wie ein frisch bezogenes Bett.

Wenn Köstliches aber wohl nicht wieder zu haben ist? Zumal man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst? Liebe vielleicht? Oder Jenaer Erstliga-Fußball (Ja, ja. Gab’s mal)?