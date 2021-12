Meinung: Mit den Augen der Anderen

Viel Stoff zum Nachdenken

Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor einem Jahr? Covid-19 hatte uns den ersten Lockdown unseres Lebens beschert. Weihnachten stand vor der Tür, aber für Geschenke-Shopping, Weihnachtsmarktbummel und geselliges Beisammensein mit Freunden fehlte uns die Gelegenheit. Angesichts stetig steigender Virusinfektionen und überlasteter Krankenhäuser waren die Sorgen und Unsicherheiten groß. Und wir hatten auf einmal viel Zeit zum Spazierengehen - und zum Nachdenken. Ich bin dabei vielen Menschen begegnet, die wie wir das Gefühl hatten, dass die erzwungene Entschleunigung den Blick wieder auf das wirklich Wichtige im Leben lenkte. In dem freundlichen Nicken oder Grüßen an Unbekannte lag die Hoffnung, dass wir das Übel im nächsten Jahr überstanden haben werden. Doch das haben wir nicht. Bis zum 22. Dezember letzten Jahres gab es in Jena 1.476 Corona-Fälle. Ein Jahr später sind hier 9.926 Infizierte registriert. 113 Jenaer Familien trauern in diesem Jahr Weihnachten um einen Angehörigen, der den Kampf gegen den Virus verloren hat. Mindestens zehn Prozent der Covid-19-Infizierten leiden an Spätfolgen der Erkrankung, in Jena können demnach fast 1.000 Menschen ihr Leben nicht mehr so leben, wie vor der Erkrankung. Für manche von ihnen ist ein einfacher Spaziergang ein Kraftakt. Was denken diese Menschen und ihre Angehörigen wohl über die Protestler gegen Corona-Schutzmaßnahmen unter dem Weihnachtsbaum auf dem Jenaer Markt? Ich denke, sie folgen der Idee aus dem Saale-Holzland-Kreis, eine Kerze ins Fenster zu stellen als Zeichen der Hoffnung, dass wir mit Verstand und Solidarität die Krise meistern können.