Meinung: Moral und Kostenfreiheit

Über Erkenntnis vorm Tauschhaus

Man ärgert sich über sich selbst, wenn man auf unerhörte Begebenheiten eindeutig falsch – inklusive: gar nicht reagiert. Oder? Da wäre des Autors Auftritt am Wertstoffhof des KSJ. Selbst Besitzer von 300 Schallplatten, gab er fürs dortige Tauschhaus um die 300 Schallplatten eines Verwandten ab, der sich altersbedingt von der Sammlung trennen wollte. Die üblichen Versuche auf Internet-Plattformen hatten nicht gezündet. – Also Liebhabern eine Chance geben, in der überwiegend aus Klassik-Platten bestehenden Sammlung zu stöbern! Im Moment der Beladung des Annahme-Korbes stand ein älterer Herr – wohl Wertstoffhof-Gast – daneben, wiegte den Kopf und grummelte: Mmm, Klassik. Beim zunächst sanft abschätzigen Durchfingern der Sammlung durchzuckte es ihn. Ah, ein paar untergeharkte Amiga-Lizenzplatten der Rock- und Pop-Sparte. Acht neun Scheiben – von Michael Jackson bis Tina Turner – nahm sich der Mann unter den Arm. Ist das der Gier zu viel?

Besser und sanft gegensteuern lässt sich wohl auch in solchen Fällen, seit am Montag ein erweitertes Tauschhaus beim KSJ die Pforten geöffnet hat: Es gibt Personal, das schon den Annahme-Prozess betreut. Zu den feinen Ideen des Neustarts gehört der Stempel etwa für Bücher: „KSJ-Tauschhaus“. Das gibt einer anderen und beileibe nicht vordergründig erwünschten Weiterverwertung den gewissen Twist. Gegen Leute, die kostenlose Stücke aus dem Tauschhaus nur eingesackt haben, um sie auf dem Flohmarkt zu verscherbeln, kann man dann beim Feilschen die Moral ins Feld führen: Hei, na komm, dafür hast Du doch selbst nix bezahlt.

Und mal sehen, ob auf einem der nächsten Flohmärkte ein markanter älterer Herr Amiga-Linzenzplatten feilbietet. Leider hätten die keinen Stempel.