Meinung: Morgens um 6.30 Uhr in Jena

Das Nordgebiet gehört zweifelsohne zu den Stadtteilen, in dem die Menschen gern etwas länger schlafen. Viele Bewohner genießen die Früchte eines arbeitsreichen Lebens, wozu der Luxus gehört, sich morgens 6.15 Uhr noch mal die Decke über den Kopf zu ziehen. Doch diese Woche wurde die Morgenruhe durch ein ohrenbetäubendes Geräusch gestört. Im Halbschlaf klang das wie ein Kettensägenmassaker oder ein Trabi, der im ersten Gang durchs Wohngebiet rast. Vorsichtig lupfte mancher die Gardine und sah nichts von alle dem. Aber an der Schräge, da wo die Schützenhofstraße die Höhe zu den Punkthochhäusern erklimmt, da liefen Männer des Kommunalservice, die mit Laubbläsern das Laub von den Bäumen, das sich selbstständig gemacht hatte, ordnend lenkten. Okay, aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Zeitökonomie ist der Laubbläser natürlich Mittel der Wahl. Doch umstritten sind die Geräte, denn sie sind nervtötend und wirbeln Dreck auf. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz geht sogar so weit und sagt, die Dreckverwirbelung ist gesundheitlich bedenklich, denn beim Einsatz auf Wiesen und Gehwegen werden Mikroben, Pilzsporen, Unrat und Tierkot aufgewirbelt und fein in der Luft verteilt. Und ist Feinstaub nicht gar ein Komplize eines bekannten Pandemievirus. Um Himmels willen!