Meinung: Nach Goethe folgt Nitzsche

Über die Ortsteiltour des Jenaer OB

Der Oberbürgermeister nimmt am Mittwoch nach dem Abendbrot seine Familie in den Arm und verabschiedet sich tränenreich: „Ich tue das für uns!“, sagt er und fährt nach Maua. Damit startet die Ortsteil-Tour. 14 Termine stehen fest, weitere folgen, mutmaßlich 16, denn Jena ist ja in 30 Ortsteile untergliedert. An Zeit für die Familie ist nicht mehr zu denken, neudeutsch könnte man sagen, Thomas Nitzsches Work-Life-Balance – also der Zustand, Arbeits- und Privatleben in ein Gleichgewicht zu bringen – ist empfindlich gestört. Nun kann man glauben, dass der passionierte Hobby-Triathlet mit Anlauf in den Wahlkampf startet, werden doch im Frühjahr 2024 in Thüringen die hauptamtlichen Bürgermeister und Oberbürgermeister gewählt. Die Puste dürfte ihm nicht ausgehen – auch wenn es nach der letzten Visite gleich wieder in Maua losgehen müsste. Die Idee ist zu gut, um auf eine Fortsetzung zu verzichten. Zuhören, Standpunkte austauschen, wann hat die Bevölkerung schon mal die Chance dazu? Die Stadtverwaltung jedenfalls legt die Messlatte hoch: Den Auftakt kündigt sie mit dem Hinweis an, dass Goethe auch schon mal in Maua war.