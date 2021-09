Meinung: Ohne eigenen Auspuff

Busfahren und Klimaschutz

Klimawandel wirkt nicht immer so schmerzhaft wie eine glühende Folterzange. Auch deshalb klingen wohl in mancher Leute Ohren die ewigen Mahnrufe der Klimaschutzkämpfer wie Fingernagel auf der Schiefertafel. Das ziemlich miese Thüringer Wahlergebnis der Grünen spricht für diese Überlegung. Aber bitte, Klimaschutz kann man auch betreiben, ohne ihn ständig zu besingen, sondern indem man andere Mehrwerte in den Vordergrund rückt. Beispiel: Endlich kein nerviger Kampf mehr um stadtzentrale Autoparkplätze. Zeit im Stau verplempern – vorbei!

Genau auf solche Effekte zielt die geplante Tiefenverzahnung des Jenaer Nahverkehrs mit den Linien der Landkreis-Busgesellschaft JES. Das ist ein neuer Baustein, der den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen kann – in der Stadt, im Saale-Holzland-Kreis. Und ja, auch das Klima hätte etwas davon. Der verkehrsbedingte CO 2 -Ausstoß hat sich in Jena von 2004 bis 2019 anteilig von 17 auf 32 Prozent vermehrt, so hat die Stadtverwaltung es gemessen. Anders gesagt kamen aus den Jenaer Auspuffrohren 2019 rund 33.800 Tonnen mehr CO 2 als im Schnitt der Jahre 2004 und 2005. Hier darf mahnend erinnert werden: Der Stadtrat hat in seiner „Nachhaltigkeitsstrategie“ beschlossen, bis 2030 im Vergleich zu 2016 das Verkehrs-CO 2 um 50 Prozent zu senken. Ist das zu schaffen? Eine Antwort lautet: JES.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.