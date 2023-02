Meinung: Ohne Leine im Minenfeld

Über verantwortungslose Herrchen und Frauchen

Unachtsame Hundehalter sind mir ein Dorn im Auge. Seien es die zahlreichen Tretminen, nach denen ich bei jedem Gang über eine Wiese oder einen Fußweg akribisch Ausschau halten muss. Oder aber verantwortungslose Herrchen und Frauchen, für die die Leinenpflicht meist nur eine Konvention ist.

Vor etwa zwei Wochen begegnete mir ein solches Frauchen in der Hainstraße. Auf meine Frage, ob denn in Jena keine Leinenpflicht herrsche, antwortete sie wie aus der Pistole geschossen: „Nein.“ Die Diskussion über die Gefahren ihres Verhaltens habe ich mir erspart.

Über Tretminen echauffierte sich Anfang des Monats auch eine Frau aus Jena bei Facebook. 17 Hundehaufen habe sie auf einer kurzen Strecke in Lobeda-West gezählt – und da habe sie noch nicht mal nach links oder rechts geguckt. Ans Ende ihres Beitrages setzte sie einen Link zu einem Internethändler und appellierte an Hundehalter, sich doch Kotbeutel zuzulegen. Ob dieser Aufruf Früchte trägt, wage ich zu bezweifeln. Ich schließe mich eher einem Kommentar unter dem Beitrag an: „Da sollte es mal heftigere Bußgelder geben.“