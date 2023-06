Meinung: Politischer Fünfkampf

Über eine groteske Botschaft

Bagatellisieren, herunterspielen, kleinreden, marginalisieren, verharmlosen: In diesem politischen Fünfkampf übt sich auch Jenas OB. Er schätzt zwar den Streit mit dem Investor am Allendeplatz größtenteils richtig ein, spricht aber in seiner Videobotschaft vom Freitag groteskerweise von dem wiederholten Versuch, daraus einen Skandal zu machen. Dabei lassen zwei Urteile der Gerichte keinen Raum für Zwischentöne. Und es gibt eine Frage, die bislang niemand beantworte: Wie umfangreich ist der Versicherungsschutz, wenn in dem Urteil deutlich von einer Verletzung der Amtspflicht die Rede ist und Hinweise mutmaßlich missachtet wurden? Bislang behauptet die Stadt, über den Kommunalen Schadenausgleich haftpflichtversichert zu sein. Ach ja, dann zahlt aus Sicht der Stadt bestenfalls der Steuerzahler.

Der Investor stellt derweil seine Schadensersatz-Schlussrechnung auf: Mehr als 4,5 Millionen Euro will er in wenigen Tagen geltend machen und der Stadtverwaltung präsentieren. Damit dürfte der nächste Gang vor ein Gericht programmiert sein.