Meinung: Ruhe im Karton

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Über das Busfahren mit kleinen Kindern

Meine Kinder sind sechs und zehn Jahre alt, die Trotzphase ist lange überwunden. Doch die Erinnerung ist noch nicht verblasst. Manche Eltern vergessen, dass es diese Entwicklungsphase jemals gab. Schreien Kinder in der Öffentlichkeit, spürt man als Mutter schnell die wertenden Blicke: „Die hat ihr Kind ja gar nicht im Griff.“ Es gibt unzählige Ratgeber für Eltern, mit Anleitungen, wie man in solchen Situationen pädagogisch richtig reagiert. In der Praxis sind Mütter oft einfach müde oder – ja – genervt.

Das Konzept „Adults only“ halte ich für keine schlechte Sache. In diesen Restaurants oder Hotels herrscht Ruhe: Keiner quengelt, keiner tobt, keiner kriegt Wutanfälle. Das Kinder-bleiben-draußen-Konzept schützt vor nörgelnden Erwachsenen. Im Bus gibt es keine Adults-only-Option. Ich erinnere mich, dass es eine Herausforderung ist, am Steuer zu sitzen, wenn das Kind im Kindersitz schreit. Dem Busfahrer sei also mütterliches Verständnis für seine Reaktion sicher. Wichtiger ist aber das Verständnis für Mütter und Kinder. Statt die Augen zu verdrehen, lernt lieber einen Zaubertrick oder aus einem Taschentuch ein Blümchen zu basteln und helft, den Müttern aus Trotzkindern Strahlekinder zu machen.