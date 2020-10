Meinung: Schätze zeigen, die man hat

Gewichtige Ehrungen von Personen bergen mitunter politische Botschaften. Im Falle der Stadtmuseums- und Romantikerhaus-Leiterin a. D. Maria Schmid könnte man nun meinen: Wer wenn nicht sie sollte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen dürfen? – Wie am Wochenende geschehen. Schließlich ist das nach der Ehrenbürgerschaft die zweitwichtigste Ehrungsform, die die Stadt Jena zu bieten hat. Im Falle von Maria Schmid schwingt aber mit, dass sie vor knapp 40 Jahren auch die Verantwortung für die Jenaer Kunstsammlung übernommen und bis zum Ruhestand im Jahre 1998 inne hatte. Folglich ist sie eine starke Stimme im großen Chor derer, die seit Jahrzehnten eine eigene und würdige Heimstatt für die Kunstsammlung anmahnen: ein Kunsthaus. Und das am besten auf dem Eichplatz, wie es ein Förderverein seit Monaten einfordert. Insofern könnte die Ehrung aus Sicht von Politik und Verwaltungsspitze auch bedeuten: Okay, ja, das erste Bauareal des Eichplatzes ist für andererlei Zwecke soeben vergeben worden. Okay, wir wissen, dass in anstehenden Diskussionen um weitere Baufelder der Kunsthaus-Ruf zu hören sein wird. OB Thomas Nitzsche sagte während der Feier sehr zurückhaltend, dass jener Wunsch „nicht ungehört verhallt“, was so überaus tröstlich natürlich noch nicht ist.

Er brachte aber selbst symbolkräftig die Bedeutung der Kunstsammlung ins Spiel, als er etwa Ankäufe benannte, die Maria Schmid zu danken seien. Beispiel: „Porträt nach Dienst“ von Horst Sakulowski. Der Verfasser dieser Zeilen erinnert sich, wie er als Teenager die VIII. Dresdner Kunstausstellung besuchte und jenes Bild sah: kulturpolitisch ein Knaller, weil es eine nach dem Dienst im Sessel versunkene Ärztin zeigt. Völlig erledigt und leichenblass. Dieser Realismus passte nun gar nicht zur sozialistischen Lebensfreude. Und so ist das Gemälde heute das häufigst ausgeliehene der Jenaer Kunstsammlung.

Eigentlich blöd, wenn man die Schätze der Stadt in der Stadt selbst nur schlecht oder gar nicht zeigen kann.