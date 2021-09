Meinung: Schulstart ins Ungewisse

Über hoffnungsvolle Abc-Schützen

Für 1033 Kinder aus Jena beginnt am Montag die Schulzeit: Und schon die abgespeckten Feiern am Samstag zeigen, welch hohes Maß an Flexibilität gefordert ist und wahrscheinlich auch das gesamte Schuljahr erforderlich sein wird. Es ist der zweite Jahrgang, der in der Pandemie eingeschult wird. Und die Unwägbarkeiten sind immer noch da.

Nicht nur, weil sich auf Landesebene die Akteure über die fehlenden Lehrer zum Schulstart streiten. Ein komplexes Regelwerk soll an den Schulen dafür sorgen, dass der Präsenzunterricht durchgehend stattfinden kann. Und dazu gehört auch ein Bußgeld, das Eltern droht, deren Kinder ungetestet in die Schule kommen. Das klingt nach Peitsche, das Zuckerbrot ist wahrscheinlich in den Zuckertüten zu finden, die Samstag verschenkt und stolz von den Abc-Schützen herumgetragen werden.

Ganz generell sieht auch noch der Wissenschaftliche Beirat Schwächen im Frühwarnsystem. Und alles zusammengenommen irritiert uns, da wir mehr als anderthalb Jahre mit Corona leben und die Strategien immer noch anmuten wie Versuch und Irrtum. Zumal es auch schwer fällt, den Überblick zu behalten.

Den benötigen die 1033 Jungen und Mädchen auch nicht. Es kommt nur darauf an, dass sie verantwortungsvolle Eltern haben.