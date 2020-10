Meinung: Single-Treff im Bushäuschen

Die Bushaltestelle am Saalbahnhof ist seit sechs Monaten ungenutzt. Erst lag das an coronabedingten Fahrplaneinschränkungen. Später bildete eine monatelange Jenawasser-Baustelle in der Saalbahnhofstraße den Grund, weshalb kein Bus mehr am früheren Hauptbahnhof Halt macht. Nagelneue Fahrgastunterstände und der schicke hohe Bussteig stehen damit einigermaßen nutzlos an der Straße. Doch ein Detail der Ausstattung wird intensiver denn je genutzt: der Papierkorb.

Der Abfallsammler war gestern so voll, dass sich darauf der Müll wie bei jenem Gesellschaftsspiel türmte, bei dem ein Spieler durch Hinzufügen eines Teilchens den Turm zum Einsturz bringt. Offensichtlich werden Bushäuschen auch ohne Bus gebraucht. Für private Feiern? Für Spieleabende? Nebenan gibt’s jedenfalls ein Studentenwohnheim.

Die neueste Allgemeinverfügung besagt bekanntermaßen, dass nur Mitglieder von höchstens zwei Hausständen in geschlossenen Räumen gesellig sein dürfen. Gerade in Wohnheimen, wo meist Singles leben, schafft das Probleme. Zu zweit hat die Geselligkeit ihre Grenzen. Ein Ausweg könnten Feiern in Bushäuschen werden, denn unter freiem Himmel dürfen sich in Jena (noch) bis zu 25 Personen treffen. Und es können sogar Leute aus bis zu 25 Haushalten sein!