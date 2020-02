Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Sisi, was soll das?

Man wird ja mal fragen dürfen: Was hat die Veranstalter des gut bürgerlichen Semperopernballs in Dresden geritten, den ägyptischen Präsidenten Sisi mit einer Ehrenmedaille zu würdigen? Sisi, ein Autokrat reinen Wassers. Hat es damit zu tun, dass der Ruf nach politischer Führung mit harter Hand hierzulande gar nicht mehr so einsam scheint? Daran musste ich denken, als unsere Redaktion jüngst zum gefühlt tausendsten Male hingewiesen worden ist auf eine neuerliche Graffiti-Verschandelung einer Fassade. Problem dabei: Die Täter werden nur selten ermittelt. Sie in flagranti zu erwischen, scheint aussichtslos. Dieses Thema bei Straßengesprächen angeschnitten, bekam ich zu hören: Zum Beispiel in China helfe die Video-Überwachung, solche Schmierfinken rasch am Schlafittchen zu packen.

Dass zu solch einer Medaille meist die andere Seite, die bereits China-typische totale Überwachung, gehört, bleibt hierzulande hoffentlich mehrheitliche Überzeugung. Da lob ich mir die angestrebte Jenaer Zermürbungstaktik: Graffiti umgehend und immer wieder zu entfernen, bis den Schmierfinken die Lust vergeht. Selbst das gehört zum alten Lied von den Anstrengungen, die Demokratie erfordert.