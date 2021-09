Meinung: Tischlerinnen und Grapscher

Über halbgewalkten Semi-Feminismus

Vor einer Weile besuchte ich ein Jenaer Unternehmen. 22 Tischler sind dort tätig – darunter keine Frau. Dabei beteuerte man, man habe sogar Damenduschen.

Im Jugendzentrum Polaris werden heute Jugendliche den Bundestags-Direktkandidaten auf den Zahn fühlen. Sozialarbeiterin Inga Riedel sagte, in der Vorbereitung sei es schwer gewesen, Mädchen zu finden, die die Podiumsdiskussion moderieren wollten. Jungen dagegen hätten sich schnell gemeldet. Riedel weiß auch von sexueller Belästigung junger Mädchen im Paradies-Park, die leider fast nie Anzeige erstatten.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In einer Diskussion mit einem klugen Menschen sagte ich einmal, dass Schauspielerinnen, die von einem Regisseur bedrängt werden, doch einfach mal eine Ohrfeige austeilen können. Ich wurde zurechtgewiesen und verstand: Einem System kann man nicht mit einer Ohrfeige entkommen. Danke dafür, Sebastian.

Mir scheint es allerdings so, als bräuchte das System nicht mehr Frauen, sondern mehr Männer – zumindest im Feminismus. Was nützt die Anzeige, wenn die Männer nicht lernen, ihre Finger bei sich zu halten. Was nützt es, eine weibliche Führungskraft zu haben, wenn sie sich männlichen Organisationsstrukturen unterwerfen muss? Es bleibt noch viel zu tun. Und als kampfbereite, halbgewalkte Semi-Feministin fange ich damit an, das Essen für die Familie auf den Tisch zu stellen. Mahlzeit.

Lesen Sie hier mehr Jena-Artikel.