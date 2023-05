Meinung: Traumatisches Wort

Thorsten Büker über lärmende Menschen

Jena soll leiser werden – das ist das Ziel des Lärmaktionsplans: Finde ich gut.

Es geht vordergründig zwar nur um den Lärm, den Autos und Laster auf den Straßen dieser Stadt erzeugen. Aber denken wir doch andere Dinge einfach mit. Zum Beispiel die Musikanten, die im Zentrum enervierend falsch und schräg singen und auf den einen oder anderen Euro hoffen. Auch geschriebene Politikerworte sind manchmal unheimlich laut: Der Oberbürgermeister-Kandidat der CDU wirkt zwar häufig sehr zurückhaltend wenn man ihn trifft, agiert aber in Pressemitteilungen bisweilen laut polternd. Wo soll das enden? Immerhin ist erst Mai.

Ich mag Redner – auch Rednerinnen – die bewusst leise sprechen, um ihr Publikum zur Ruhe zu zwingen. Mittlerweile mag ich auch das Wort „Zimmerlautstärke“. Das war nicht immer so. Als ich juvenil und unbeschwert war, kam mein Vater oft in mein Zimmer, steuerte schnurstracks den Verstärker an und drehte am Volume-Regler. Dabei sagte er nur ein Wort: Zimmerlautstärke! Traumatisch.