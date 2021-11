Meinung: Tschüss dann, goldner Boden!

Die Sorgen in vielen Betrieben

Dem Handwerk nützt der goldene Boden nichts, wenn dieser unter den Füßen wegrutscht. Nichts anderes passiert aber, wenn Betriebe massiv Mitarbeiter verlieren. Es geht um die Beschäftigten, die bisherigen Versprechen der Politik glaubten, es gebe keine Impfpflicht in Deutschland. Über Nacht ist das irgendwie anders.

Der Lehrling aus Beulbar kommt nicht mehr zur Arbeit nach Jena, denn er hat kein Auto, und Busfahren ohne 3-G-Nachweis funktioniert ab Mittwoch nicht mehr. Man könnte jetzt fragen: Wozu tragen die Menschen in den Bussen dann Masken? Die schützen doch, so hieß es anderthalb Jahre. Statt eigene Fehler einzugestehen, werden von der Politik Sündenböcke präsentiert. Der „gefährliche“ ÖPNV zum Beispiel. Oder die Friseure, die bisher kein Pandemietreiber waren. Plötzlich sollte es nun täglich ein teurer PCR-Test für Ungeimpfte in körpernahen Berufen sein. Und da muss sich die Stadt Jena schon fragen lassen: Kann man nicht mal auf Seiten des Mittelstands und seiner Beschäftigten stehen und den Alarmmodus runterregeln?

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unsere Nachbarstadt Weimar hat die vom Land vorgeschlagene PCR-Testpflicht für 2G-Beschäftigte jedenfalls nicht eingeführt, weil sie nicht umsetzbar ist. Jetzt lenkt das Land ein und sagt, PCR muss ja nicht sein. Wie bitte?