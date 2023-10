Meinung: Überraschung in der Sauna

Über einen besonderen Aufguss in Bad Klosterlausnitz

Im Herbst überprüfen viele ihren Immunschutz und gehen folgerichtig in die Sauna. Gerade bei den Jenaern sind die Umlandsaunen beliebt. Denn man trifft da nicht so viele Leute, denen man eher ungern nackig entgegentritt.

Die Therme in Bad Klosterlausnitz bietet zweimal pro Woche eine Besonderheit zu der sich viele vorab fragen, was passiert da eigentlich? Ist das bedenklich, an einem „Überraschungsaufguss“ teilzunehmen? Ähm, ist es nicht. Es fängt damit an, dass man sich um 22 Uhr bei der nach Doktor Eisenbarth benannten größten Sauna der Therme trifft. Der Raum scheint fast so groß wie der Plenarsaal im Jenaer Rathaus zu sein. Sodann gießt die Aufgussmeisterin mit Duftölen versetztes Wasser auf den heißen Stein. Allerdings, und das macht die Leute rasend, beginnt sie nun, flotte Unterhaltungsmusik abzuspielen, fächert und dreht sich dabei wie ein Derwisch, worauf die Menge begeistert mitklatscht. Und das bei 90 Grad!

Beim dritten Aufguss mit „Dancing Queen“ von Abba hätte es einige fast von den Bänken gerissen. Genug Platz zum Tanzen wäre gewesen vor dem Saunaofen. Da sieht man wiedermal, warum es gut es, beim Wohn- und Gewerbebau nicht zu sehr zu verdichten. Im Landkreis geht noch was.