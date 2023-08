Meinung: Urlauben wie die Royals

Über die Jenaer Bettenoptionen

Die Klatschpresse ist gerade voller Trennungsgerüchte. Herzogin Meghan soll Prinz Harry verlassen haben und bereits im Hotel wohnen. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, geht das auch in Jena: Einfach schnell ins Hotel ziehen?

Wie eine kurze Recherche ergab, beginnen die Übernachtungspreise aktuell bei 20 Euro im gemischten 6-Bett-Schlafsaal des Jenaer Hostels und enden irgendwo bei 200 Euro. Freie Zimmer und Suiten gibt es zur Genüge. Und ganz klar, günstiger als in Los Angeles ist das auch. Jena ist bettenmäßig dazu günstiger als München. Im „Jena des Westens“ werden sogar vierstellige Preise pro Nacht und Einzelzimmer erreicht.

In einem freundlichen Jenaer Reisebüro war zu hören, dass 1000 Euro pro Person etwa der Preis ist, den Sonnenhungrige für eine Woche Pauschalurlaub mit sofortigem Abflug nach Bulgarien ans Schwarze Meer hinlegen müssten. Dabei ist der wahre Goldstrand der Jenaer doch der Saalestrand und das Bel Air des Sommers die Datsche am Hohenwartestausee. Am Thüringer Meer sollte Prinz Harry seine Meghan mal in den Übernachtungsbungalow einladen.