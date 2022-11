Meinung: Verärgert. Zu Recht

Über einen falschen und richtigen Neustart

Dass das Team des Cafés Wagner hervorragende Arbeit leistet, daran gibt es keine Zweifel. Immerhin wurde es zuletzt 2021 und 2019 mit dem bundesweit renommiertesten Spielstätten-Preis „Applaus“ ausgezeichnet. Der Kulturausschuss wird am Dienstag entscheiden, ob dem Verein unter die Arme gegriffen wird: Er soll mit maximal 50.000 Euro unterstützt werden, gilt es doch, den Hörsaal der alten Kinderklinik so zu ertüchtigen, dass er als Interimsquartier genutzt werden kann. Das Budget, so ist es von Jenakultur zu hören, soll aus dem Hilfsprogramm „Neustart Kultur“ genommen werden. Damit hat die Bundesregierung im Sommer 2020 ein Rettungs- und Zukunftsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro aufgelegt, um den Kulturbetrieb und die kulturelle Infrastruktur dauerhaft zu erhalten.

Natürlich, man denkt sofort an hilfsbedürftige Vereine wie das Café Wagner, das ein unverzichtbarer Ort der studentischen Kultur ist. Komisch wird es – Carsten Müller von Jenakultur ärgerte sich darüber auf Facebook –, wenn Konzerte von Künstlern wie Andreas Gabalier aus dem Programm gefördert werden.