Meinung: Verdammt lang her!

Über junge Hüpfer und die Vorteile von Stadtjubiläen

Die 800-Jahr-Feier in Lichtenhain hat‘s gezeigt: Ein Ortsjubiläum bringt die Menschen zusammen, eint die Bevölkerung und macht einfach froh. Leider gab es in der großen Stadt Jena lange nichts zu feiern. Die letzte Geburtstagsfeier liegt fast 37 Jahre zurück! Vielleicht ist auch deshalb bei vielen die Stimmung im Keller.

Ältere erinnern sich noch: 1986 hatte Jena eine Woche lang die 750-Jahr-Feier. Okay, zum Ende der DDR war vor allem der Wunsch der Vater des Gedankens. Noch mal Party machen. Denn die Stadtoberen folgten damals einer 1936 mehr oder weniger willkürlich vorgenommenen Festlegung zur Erstnennung Jenas. Frei nach einer Urkunde, die nicht exakt auf das Jahr 1236 datiert ist.

Am Wochenende deutete der Oberbürgermeister an, dass sich in einigen Jahren für Jena die Möglichkeit für ein großes und korrektes Stadtjubiläum ergeben könnte. Die Nachricht löste erhebliches Interesse in der Festgemeinde aus. Das Jahr 2030 stand im Raum, aber das ist natürlich sehr lange hin. Und was gilt es dann zu feiern? Noch einmal die 750 oder 800 Jahre? Fest steht schon mal, dass der Jenaer Seniorenbeirat bald Geburtstag hat: Die Gründung liegt bald 30 Jahre zurück. Was für junge Hüpfer!