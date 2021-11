Meinung: Vorfreude auf den Frühling

Ein Ausblick aufs Gartenjahr 2022

Die wichtigsten Gäste rechtzeitig einladen, so lautet das Erfolgsgeheimnis guter Veranstaltungsplaner. Und so schickte der Regionalverband der Kleingärtner jetzt schon die Einladungen für seine Mitgliederversammlung am Sonnabend, 5. März 2022, raus. Das dient dem Zweck, eine möglichst hohe Anwesenheit von Polit-Promis bei der jährlichen Versammlung zu erreichen. Soll doch im März kein VIP sagen, mein Terminkalender war schon voll. Gerade im Kleingartenwesen schlägt die Stadtentwicklung nämlich immer mal wieder zu wie die Axt im Walde, zumindest, wenn es um den Wohnungsbau geht. Mittlerweile gibt es mit dem Projekt „Kleingartenpark“ nördlich der Gärtnerei Talstein eine sanftere Form der Öffnung von Kleingartenanlagen.

Möglicherweise spielt bei der zeitigen Einladung eine Rolle, dass 2022 kein Wahljahr ist. Die Gartenfreunde stehen deshalb nicht automatisch als wichtige Wählergruppe im Fokus, wie es 2024 der Fall ist, wenn ein neuer Stadtrat gewählt wird. Und es hat ja auch etwas Beruhigendes, dass die Kleingärtner fest mit dem nächsten Frühling rechnen. Spätestens wenn die Sonne wieder höher steht und die Samen für Radieschen, Kohl und Kopfsalat in die Erde müssen, sollten einem bei 3G wieder schöne G-Worte wie Garten, Gemüse oder Gurken in den Sinn kommen.