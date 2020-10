Meinung: Warnstreiks in der Doppelstadt

Wer die Doppelstadt Jena und Weimar lebt, muss nicht automatisch mit Verve die Kunst, die Forschung und die Wissenschaft verfolgen. Manchmal lässt uns auch eine stinkende Mülltonne den Großherzog imaginieren, womit wir in den Niederungen des öffentlichen Dienstes sind.

Nur Pendler können von sich behaupten, die bisherigen Warnstreikwellen komplett erwischt zu haben. Am Mittwoch waren es die Busfahrer in Jena, am Donnerstag die Müllwerker in Weimar.

Famos. Alle Räder stehen still, wenn dein stark Arm es will!

Wir können stundenlang über die Verhältnismäßigkeit von Warnstreiks reden in einer Zeit, in der Corona alle piesackt und wir nur schwer in den Alltag zurückfinden. Wir können aber auch über gewerkschaftliche Erfolge wie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sprechen.

Zumindest dürften zu Großherzogs Zeiten Arbeitsbedingungen geherrscht haben, die von Ausbeutung, Unfällen, Hungerlohn und mehr geprägt waren. Da waren die stinkenden Mülltonnen vielen Menschen sehr viel näher als die schönen Künste.