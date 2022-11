Meinung: Warten auf die Fachkraft

Über moralisch sauberes Schlangestehen

„Fachkräftemangel“ mag ein Wort sein, das der Abnutzungsgefahr unterliegt, weil alle Sektoren der Arbeitswelt davon bedroht scheinen. Man ertappt sich dabei, von diesem wichtigen Mahnwort genervt zu sein.

Und doch murmelte ich das Wort so ganz für mich, als ich am Montag am Ende der Kassen-Schlange im Drogerie-Markt am Teichgraben stand: Wegen der immer längeren Schlange hatte der Kassierer an der Kasse die Kommt-mal-bitte-jemand-an-Kasse-Nr. 2-Klingel für seine Kolleginnen und Kollegen betätigt. Nur erschien zunächst keine Fachkraft an Kasse 2, dafür aber eine junge Frau, die sich mit ihrer Drogerie-Ware ans Waren-Band der Kasse 2 stellte. Ach, wie schlau!

Wieder schepperte die Klingel. Ich murmelte wieder: „Fachkräftemangel!“ Wieder kam keine Kassierer-Hilfe. Wieder die schrille Klingel. Wieder „Fachkräftemangel!“ Und wieder keine herbeieilende Hilfe.

Endlich begab sich die junge Frau mit ihrer Ware ans Ende der Schlange. Ich hoffe, es war das letzte Mal, dass ich dem Fachkräftemangel etwas Gutes abgewinnen konnte.