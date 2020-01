Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Warten auf die Soko „Ledersohle“

Schlappen für alle! Yeah! Was den Ostdeutschen angedichtet wird, wird ihnen in Jena zum Verhängnis. Nämlich die Tradition, beim Betreten der Wohnung die Schuhe auszuziehen. Die Einlasspolitik gilt natürlich auch für Besucher, die dann ihre Schuhe in den Hausflur stellen und denen Schlappen angeboten werden. Wenn man es nicht hört, kann man als Nachbar zumindest sehen, ob bei den Schmidts wieder eine Party steigt. 20 Schuhpaare vor der Wohnungstür können da leicht zur Stolperfalle werden.

In Jena dreht seit Wochen ein Schuhdieb seine Runden. Ein Fetisch? Oder doch die einfachste Variante, sein Taschengeld zu verbessern. Immerhin werden im Internet Schuhe für mehr als 8000 Euro angeboten. Wohlgemerkt, nur ein Paar, aber handgenäht, aus Alligatorleder, mit Kalbslederinnensohle und andere Feinheiten mehr, die so gar nicht mehr in unsere Welt passen. Wer solche Schuhe trägt, fährt einen SUV.

Ich gebe zu: Ja, ich habe Hausschuhe. Ein Pantoffelheld bin ich damit noch lange nicht. Die spannendste Frage muss heute unbeantwortet bleiben. Wann bildet Jenas Polizei eine Soko „Ledersohle“?