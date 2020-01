Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Warum habe ich nicht nachgefragt?

Ich hätte ja nachfragen können. Dann wäre ich vielleicht ruhiger durch den Tag gekommen. Beruhigter. So setzte sich eine Szene in meinem Kopf fest, die für eine latente Unruhe sorgte. Es war am Montag gegen 10.30 Uhr in der Westbahnhofstraße, als mir ein jünger Mann mit einem Kind auffiel. Er trug es auf dem Arm, einen Hartschalenkoffer hinter sich herziehend. Das Kind mümmelte an einem Brötchen. Es wirkte nicht so, als ob es sich unwohl fühlen würde. Alles schien ganz normal zu sein. Ein Vater mit seiner Tochter halt. Mutmaßlich. Auffallend war nur die Art und Weise, wie beide bekleidet waren. Es war nicht wirklich warm an diesem Morgen. Ein nasskalter Wochenbeginn. Der Mann trug nur ein T-Shirt. Und das Kind schien noch in einem Schlafanzug zu stecken. Die nackten Füße waren deutlich zu sehen. Ich war kurz davor, den Mann anzusprechen. Am Ende tat ich es nicht. Das Handy klingelte. Ich wurde abgelenkt. Irgendwas ist halt immer. Wahrscheinlich gab es eine harmlose Erklärung für den ungewöhnlichen Aufzug. Und doch fehlte mir in diesen wenigen Minuten etwas: Beherztheit, Unverzagtheit – Courage. Wie oft habe ich eigentlich in den vergangenen Monaten von Zivilcourage geschrieben?