Über Politik und den Kampf gegen Alkohol

Stühle, auf denen Ministerinnen und Minister sitzen, sind Schleudersitze. Und wenn „Bundes-“ dransteht, wird es noch schleudriger. Das sieht man an Frau Spiegel vom Familien-Ressort, die schon gehen musste, und an Frau Lambrecht vom Verteidigungs-Ressort, deren Stuhl ordentlich vibriert, weil ihr Unlust, Arroganz und Helikopter-Privatmissbrauch vorgeworfen werden.

Wie man es besser machen kann? Allgemein betrachtet, hilft die Kritik von Profis am besten weiter. In der laufenden Bundes-Aktionswoche gegen Alkoholmissbrauch lag es deshalb nahe, die Fachfrauen der Jenaer Suchthilfe Beate Preiß und Ina Karsten zu fragen: Was würden Sie veranlassen, wenn Sie Gesundheitsministerin wären? Beide waren sich in etwa einig: Verkauf von Alkohol an junge Leute ab 18 – und nicht schon ab 16 wie in Deutschland (was nur 17 von 192 Staaten schon so frühzeitig zulassen). Und: Wozu brauche es Alkohol an Tankstellen, in Sportstätten und in der Mensa?

Aktuell jedoch bewegt sich Deutschland in der Weltspitze beim Alkohol-pro-Kopf-Verbrauch. Eine Badewanne pro Jahr und Kopf im Schnitt! Und wenn man Säuglinge und Nichttrinker rauszählt, sind es zwei bis zweieinhalb Badewannen. Beate Preiß und Ina Karsten verteilen derzeit Einkaufsbeutel mit der Aufschrift: Dieser Beutel ist alkoholfrei. – Wäre schon mal eine hübsche Marketing-Kampagne aus dem Gesundheitsministerium.