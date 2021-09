Meinung: Wenn Weimar weg wäre

Über widersprüchliche Ansagen von oben

Grüße aus der Zwischenwelt! Das dachte ich am Samstag. Ich musste nach Weimar und stand am Westbahnhof auf Steig 1, als es aus dem Lautsprecher krächzend schepperte: Die Regionalbahn nach Erfurt halte nicht in Weimar. Der Grund sei eine Umleitung. Toll! Nicht nur Streik, sondern auch eine Umleitung.

Kurz vor dem Ziel, eine junge Frau, Nachbarsitz, fragte den Schaffner: „Warum hält der Zug nicht in Weimar?“

Schaffner: „Warum soll der Zug denn nicht in Weimar halten?“

Ich: „Weil Ihre Kollegin mit der elektronischen Stimme dies am Westbahnhof gesagt hat.“

Schaffner: „Natürlich hält der Zug in Weimar. Ich muss es wissen.“

Tatsächlich wird – Achtung, Touristiker-Sprech – die Destination Weimar auch im Zug angesagt. „In wenigen Minuten erreichen wir...“ Schaukeln, festhalten, Bremsen quietschen, die Leute strömen zur Tür, leise bis 20 zählen, erst dann den grünen Knopf drücken, es zischt, die Tür öffnet sich.

Als ich den Zug verlasse und auf dem Bahnsteig 4 stehe, schaue ich auf die Anzeige. „Zug fällt aus“ steht dort weiß hinterlegt über der Information, wonach die Regionalbahn nach Erfurt eigentlich jetzt abfahren müsste.

Seit Samstag frage ich mich: Wo bin ich?