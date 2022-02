Meinung: Wie ein Versprechen

windige und optimistische Tage

Nachholtermin vom Nachholtermin vom Nachholtermin… Was da zu einem Konzert im Trafo im Mai zu lesen ist, wirkt zunächst lustig und offenbart dennoch sehr schnell die vielen Dramen in der Veranstaltungsbranche.

Wieder sind wir an einem Punkt, an dem wir hoffnungsvoll auf die nächsten Monate schauen. Die Inzidenz sinkt, unser Optimismus steigt. Vor einem Jahr war es so ähnlich. Vielleicht waren wir sogar noch optimistischer, da die Impfkampagnen erst anliefen. Es kam anders. Die Gründe sind bekannt: Das strukturelle Versagen der Politik, der Leichtsinn vieler Menschen, fehlende Verantwortung, fehlende Solidarität… und, und, und.

Am Dienstag werden die Eckpunkte der Kulturarena vorgestellt, eine Pressekonferenz also, die abermals wie ein Versprechen daherkommt. Und natürlich gibt es jenen Fahrplan für weitere Lockerungen in der Pandemie: 18. und 25. Februar, 1. und 20. März. Eine Rückkehr in die Normalität ist möglich. Ob sie gelingt, liegt an uns.

„Ylenia“ hielt uns in Atem, doch der Sturm blieb zumindest in Jena folgenlos und die für Donnerstag angekündigten Windböen verloren vor dem Erreichen des Stadtgebiets ihre Kraft. Gegen 8 Uhr vermeldete der Windmesser auf dem Gefahrenabwehrzentrum die Höchstmarke von 70 Stundenkilometern. Ursprünglich wurden für das Stadtgebiet Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern erwartet.

Das könnte an der Tallage und an den thermischen Eigenheiten in einer Stadt liegen, die sehr stark versiegelt ist. Da liegt Cospeda schon eher auf einem Präsentierteller. Ich weiß nicht, wie windig es am Samstag wird. Händler sollten beim Trödelmarkt auf allzu leichte Waren verzichten.