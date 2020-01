Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Wir brauchen mehr Puppenhäuser

Viele Menschen haben Angst, im Alter zu vereinsamen. Doch man kann sich dagegen wappnen. Dabei gilt die Devise: Wer gebraucht wird, fühlt sich weniger allein.

Viele wissenschaftliche Studien beschäftigen sich mit dem Thema, die Betreiber von Altenheimen habe es bestenfalls erkannt, dass man älteren Menschen mehr bieten muss als eine Wohnung, eine warme Mahlzeit und Pflege. Die Idee, ein Puppenhaus ins Foyer zu stellen, die Bewohner zu ehrenamtlichen, kreativen Innenarchitekten und Handwerkern zu ernennen, ist so einfach und berührt deshalb. Plötzlich wirkt sich die bunte Gemeinschaftsarbeit auf den Zusammenhalt aus, die Neugierde ist groß, viele machen mit und andere freuen sich einfach nur darüber, am Morgen ein neues Detail zu entdecken. Man redet darüber. Vielleicht streitet man auch über die Farben der Tapeten. Auf alle Fälle redet man miteinander und lacht zusammen. Und möglicherweise verbindet es Generationen, denn das Enkelkind dürfte Bauklötze staunen über Omas neues Hobby.

Das Schöne an der Idee ist, dass sie sich so einfach und schnell kopieren lässt. Jedes Heim, in dem ältere Menschen noch weitestgehend selbstständig leben, sollte ein Puppenhaus haben.