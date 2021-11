Meinung: Wo bleibt die Transparenz?

über neue Regeln, Firmen und netten Besuch

Die Hierarchie ist in der Politik auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Siehe die neue Allgemeinverfügung, mit der die Stadt aus Bürgersicht vorwegnimmt, was erst später von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Damit ist die Allgemeinverfügung aber auch schon wieder überholt, weil es wieder neue Regeln gibt. Die Folge ist: Keiner blickt durch, insbesondere weite Teile der Arbeitgeberschaft, auf die neue und teure Testverpflichtungen zukommen. Ist das überhaupt durchdacht?

Ich glaube, Transparenz bleibt in diesen Tagen ein wichtiger Ansatz. Und so ist es schlecht, dass zur neuesten Allgemeinverfügung der Stadt nicht zeitgleich eine Begründung veröffentlicht wird, die jeder Bürger leicht lesen kann. Schon klar: Die Stadt Jena handelt „nur“ auf Weisung des Landes und setzt eine Thüringer Musterverfügung um. Aber es muss gesagt werden, wie bei diesen Grundrechtseinschränkungen die Abwägung zwischen gesellschaftlicher Teilhabe und Infektionsschutzmaßnahmen denn konkret aussieht. Zum Beispiel erscheint mir eine 2G-Regelung im Botanischen Garten völlig überzogen. Menschenmassen waren dort letztmals beim Universitätssommerfest unterwegs. Und das war 2019, lang ist es her.

Hoffnung macht, wie gut die Stimmung trotz allem noch an vielen Schulen ist. Zum Beispiel an der Werkstattschule in Lobeda-West. die sich auf die Fahnen geschrieben hat, maximalen Bezug zum „richtigen Leben“ herzustellen. Die Schule kooperiert also mit Handwerk, Industrie und Sozialwirtschaft. So in der Praxis gestählte Kinder gehen auch völlig angstfrei mit einem Minister um, der beim Vorlesetag zu Gast war. Bei „Komm mal her!“ war der kleine Oskar noch zögerlich. „Bei komm mal bitte her“ rannte er zu Helmut Holter, um bei der Buchauswahl zu helfen.