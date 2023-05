Meinung: Wohin mit der Angst?

Über Realität, Rassismus und Fotografie

Gleich zweimal passierte es mir in den vergangenen zwei Wochen, dass Menschen Bedenken äußerten, sich fotografieren zu lassen aus Angst vor rassistischen Anfeindungen. Eine Person sagte, sie wolle das Projekt nicht gefährden, weil sie „aussehe wie sie aussehe“ – ein attraktiver Mensch, mit karamellfarbener Haut. Nun frage ich mich, wie viele Menschen ich bereits fotografiert habe, die diese Angst verspürten und dennoch tapfer in die Kamera lächelten.

Gefühlt sind alle vorsichtiger geworden, wenn der Journalist zum Fotoapparat greift. Im Internet verselbstständigen sich Bilder schnell. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die aller Welt einen inszenierten Alltag präsentieren – Influencer. Der anfang-zwanzigjährige Nils Küsel beispielsweise lebte lange in Jena, seit seinem Social-Media-Erfolg – 13 Millionen Follower auf TikTok – reist er durch die Welt.

In der Smartphone-Gerneration schießt jeder Fotos, will Momente konservieren, um sich irgendwann zu erinnern, denn im Gedächtnis gehen allzu viele Augenblicke verschütt. Und so fühlt man sich manchmal hin und her gerissen zwischen den Optionen, den Moment ganz zu erleben oder ihn fotografisch festzuhalten – was uns aus dem Moment herausreißt. Man wird Dokumentar und indem man die Bilder bearbeitet, Inszenator des eigenen Lebens.

In der Goethe-Galerie kann man bei der World-Press-Photo-Ausstellung sehen, wie wichtig journalistische Foto-Dokumentation ist, doch dazu müssen Menschen bereit sein, sich fotografieren zu lassen ohne Anspruch auf Social-Media-Makellosigkeit und trotz der Angst vor Reaktionen – egal ob von links oder rechts. Ein Foto zeigt aber auch dann nur einen Teil der Realität, denn es kann die Angst und deren Überwindung nicht abbilden.