Meinung: Wohnraum schaffen

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Greifvögel und Bauprojekte

Wer Glück hat, bekommt es zu Gesicht, das Falkenpärchen, das sich für das Gebäude in der Saalbahnhofstraße 15 interessiert. Jüngst konnte man beobachten, wie sie ein kleines Loch im Giebel des Hauses inspizieren.

Als Möchtegern-Vogelkundlerin tippe ich auf ein Turmfalkenpaar. Ob sie dort ihre Jungen aufziehen wollen oder nur neugierig in das Dachgeschoss lugten, bliebe zu beobachten. Das Gebäude, in dem derzeit Flüchtlinge untergebracht sind, wird in nicht allzuferner Zukunft verschwinden. Die Bewohner werden anderweitig untergebracht.

Hier entsteht das neue DotSource-Gelände und damit Arbeitsplätze für weitere Mitarbeiter der Digitalagentur. Ab 2023 soll mit dem Abriss der alten Gebäude begonnen werden. Die Falken müssen sich dann jedoch ein neues Zuhause suchen. Vielleicht könnte DotSource-Chef Christian Grötsch ja an das gefiederte Paar denken und ganz oben an das geplante 65-Meter-Hochhaus einen Nistkasten hängen.

Der Nabu hält da super Bauanleitungen für Greifvögel-Kästen bereit. Im Nistkasten an der Stadtkirche rangeln sich immerhin Nilgänse Ringeltauben, Turm- und Wanderfalken um die innenstadtnahe Nistmöglichkeit. Mieter würde ein weiteres Greifvogel-Wohnungsangebot also allemal finden.