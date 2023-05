Zehn Jahre nach der Flut: Jenaer Lokalredaktion sucht Geschichten

Die Redaktion sucht Leser-Geschichten zur Flut 2013 in Jena

Auch wenn das Hochwasser 2013 statistisch gesehen als Jahrhunderthochwasser bezeichnet werden kann, waren die Schäden in anderen Städten deutlich größer. Diese Erkenntnis hat den Menschen nicht geholfen: Wer tagelang vom Strom abgeschnitten war oder sein Haus nicht trockenen Fußes erreichen konnte, wem das Wasser in den Keller lief, empfand das Hochwasser durchaus als eine Katastrophe.

Zehn Jahre später sind die Sorgen und Nöte vergessen. Wir kennen das: Wer als Autofahrer an einem Unfall vorbeikommt, fährt die nächste halbe Stunde besonders vorsichtig. Und nach 31 Minuten wird wieder tüchtig Gas gegeben.

Thorsten Büker Foto: Sascha Fromm

Die Redaktion will das Thema in den nächsten Wochen beleuchten und ist auf Ihre Mithilfe angewiesen: An welche Geschichten und Menschen soll erinnert werden? Was haben Sie selbst in jenen Tagen erlebt? Jenseits einer Schadenssumme von 5,3 Millionen Euro dürfte es viele Beispiele geben für Menschen, die über sich hinaus wuchsen. Schreiben Sie uns! Wir sind neugierig.

jena@funkemedien.de