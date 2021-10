Meinung: Zum Umsteigen gezwungen

Mobilität und ihre Grenzen

Ich hatte am Sonntag fast den Eindruck, die halbe Stadt Jena war zur autofreien Zone erklärt worden. Auf dem Weg zum ersten Termin am Friedrich-Loeffler-Institut war ich fast allein auf der Stadtrodaer und der Wiesenstraße unterwegs. Die meisten Ampeln auf dem Weg: ausgeschaltet. Auf dem Parkplatz dort nur drei Autos. Hatten die Gäste beim Tag der offenen Tür alle die Straßenbahn genommen oder Fahrgemeinschaften gebildet? Beim Gang durch das Zentrum zum nächsten Termin - gähnende Leere auf dem Holzmarkt und im Löbdergraben. Nur ein Bus rollt langsam über den Teichgraben. Dann endlich drei, vier Pkw. Aber wieso stehen die auf dem Eichplatz, der doch der Mittelpunkt des autofreien Sonntags in der Stadt sein sollte? Offenbar hatten deren Besitzer die Sperrschilder einfach ignoriert. So wie die Autofahrer in der Weigelstraße, die frühmorgens ihre Brötchen holen wollten – einen kurzen Fußweg jedoch offensichtlich als Zumutung empfanden. Also, Gas und weitergefahren! Doch mit Ignoranz lösen wir das Problem nicht. Wer über Parkplatznot in der Stadt schimpft, sollte bedenken, dass er Teil des Problems ist. Vielleicht bringen die hohen Spritpreise an den Tankstellen ja manchen jetzt zum Umsteigen aufs Fahrrad. Aber das ist am Ende auch keine echte Lösung.