Meistertitel im Hundesport für Jena

Jena. Carolin Montag und ihre belgische Schäferhündin Daiquiri holen den Titel „Deutscher Meister im Gebrauchshundesport“ erstmals nach Jena.

In einem bis zur letzten Minute spannenden Wettkampf konnte sich Carolin Montag gegen 46 Mitstreiter durchsetzen und den Titel „Deutscher Meister im Gebrauchshundesport“ erstmals nach Jena holen bei den Deutchen Meisterschaften in Mainhausen/Zellhausen. Sie trainiert im Jenaer Hundesportverein DSH 1908 Jena e.V. mit ihrer belgischen Schäferhündin Daiquiri.

Über drei Tage messen sich die Sportler bei den Deutschen Meisterschaften in den Disziplinen Fährte, Gehorsam und Schutzdienst. Bei der Fährtenarbeit wird die natürliche Suchveranlagung der Hunde ausgenutzt, um eine von einem Menschen gelegte Spur abzusuchen und verlorene Gegenstände aufzufinden.

Hund muss Scheintäter stellen

Im „Gehorsam“ werden Übungen wie Fuß, Sitz, Platz oder das Apportieren abverlangt. Dabei geht es um die korrekte, aber vor allem freudige Ausführung. Im Schutzdienst wird das natürliche Beuteverhalten der Hunde ausgenutzt und kanalisiert, so dass der Hund am Ende einen Scheintäter stellen und bewachen muss.

Mit Scharfmachen hat das Ganze jedoch in seriösen Vereinen nichts zu tun, viel mehr mit dem gezielten Ausleben der Veranlagungen und einer enormen Impulskontrolle – so besteht zum Beispiel ein Schutzdienst in der höchsten Prüfungsstufe lediglich aus fünfmal „Beißen“ und zehnmal „nicht Beißen“.

Mit seiner inzwischen 115-jährigen Geschichte kann der Verein als echter Traditionsverein bezeichnet werden und hat sich seit jeher dem Gebrauchshundesport verschrieben. Seit einigen Jahren gibt es auch Alltagsangebote in Form von Beschäftigungskursen sowie die verschiedenen Stufen der Begleithundeausbildung.

Mit viel Mühe unterhalten und betreiben die Mitglieder des Vereins in der Jenaer Ringwiese das Gelände. Auf sportlicher Ebene ist im Verein alles vertreten – von Mitgliedern, die lediglich im Verein ihre Prüfungen absolvieren wollen, bis hin zu jenen, die überregionale Ziele haben. Ebenso bunt sieht es bei den Hunden der Mitglieder aus – von Zwergschnauzer über Labrador, Schäferhunde, Hovawart bis hin zur Deutschen Dogge ist alles dabei.

Allein in diesem Jahr kann der Verein auf erhebliche sportliche Erfolge zurückblicken. So belegte die erste Vorsitzende Susanne Schlegel mit ihrer Zwergschnauzerhündin Zaarin den ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Begleithunde. Weiter geht es mit Landes- und Verbandsmeistern bei Begleit-, Gebrauchs- und Fährtenhunden.

Für Carolin Montag und Daiquiri steht nun im kommenden Jahr die Deutsche Meisterschaft aller deutschen Hundeverbände, welche zugleich auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist, auf dem Plan.

In der Geschichte des Hundesports ist der Titel des Duos Carolin Montag/Daiquiri der zweite für Thüringen und der erste, der nach Jena geht..